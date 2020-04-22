Парфенчиков поздравил с днем рождения известного детского врача Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил добрые слова в адрес детского хирурга, профессора Игоря Григовича, которому исполнилось 88 лет.

"Знаменитый доктор, детский хирург, профессор – всю свою жизнь он посвятил самому благородному делу – лечению детей. По инициативе и активном личном участии Игоря Николаевича в Карелии создавалась специализированная детская хирургическая служба. Сколько жизней спасено благодаря его профессионализму, чуткому отношению к маленьким пациентам! А результаты его исследований используют во многих клиниках России", - пишет на своей странице в "Вконтакте" Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, Игорь Николаевич – удивительный человек: интеллигентный, эрудированный, беззаветно преданный своей профессии. Он стал примером для нескольких поколений детских врачей.

Парфенчиков напомнил, что многолетняя научно-педагогическая и врачебная деятельность Григовича, его большой вклад в охрану здоровья детей и подготовку высококвалифицированных специалистов, были отмечены высокими наградами и званиями. В их числе звание "Почетный гражданин Республики Карелия" заслуженный работник здравоохранения России, народный и заслуженный врач Карелии и другие.

"Уважаемый Игорь Николаевич! Примите самые искренние поздравления с днем рождения. Желаю вам здоровья, душевного тепла, радости от каждого дня!" – пишет руководитель республики.

Ранее Игорь Григович, написавший серию книг о жестком обращении с детьми, рассказал в интервью нашему изданию, что "каждая детская травма подозрительна".