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Парфенчиков поздравил с днем рождения известного детского врача Карелии

Новости. Общество
11:20, 23 Апреля 2020
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Глава Карелии Артур Парфенчиков направил добрые слова в адрес детского хирурга, профессора Игоря Григовича, которому исполнилось 88 лет.

"Знаменитый доктор, детский хирург, профессор – всю свою жизнь он посвятил самому благородному делу – лечению детей. По инициативе и активном личном участии Игоря Николаевича в Карелии создавалась специализированная детская хирургическая служба. Сколько жизней спасено благодаря его профессионализму, чуткому отношению к маленьким пациентам! А результаты его исследований используют во многих клиниках России", - пишет на своей странице в "Вконтакте" Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, Игорь Николаевич – удивительный человек: интеллигентный, эрудированный, беззаветно преданный своей профессии. Он стал примером для нескольких поколений детских врачей.

Парфенчиков напомнил, что многолетняя научно-педагогическая и врачебная деятельность Григовича, его большой вклад в охрану здоровья детей и подготовку высококвалифицированных специалистов, были отмечены высокими наградами и званиями. В их числе звание "Почетный гражданин Республики Карелия" заслуженный работник здравоохранения России, народный и заслуженный врач Карелии и другие.

"Уважаемый Игорь Николаевич! Примите самые искренние поздравления с днем рождения. Желаю вам здоровья, душевного тепла, радости от каждого дня!" – пишет руководитель республики.

Ранее Игорь Григович, написавший серию книг о жестком обращении с детьми, рассказал в интервью нашему изданию, что "каждая детская травма подозрительна".

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Комментарии

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кир
2020-04-23 11:37:46
Хороший врач, профессионал. Старенький уже. Дай, бог, ему здоровья.
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