Парфенчиков поздравил студентов Карелии с Татьяниным днем

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил обучающихся в вузах с Днем российского студенчества.

Поздравление Артур Парфенчиков опубликовал на странице в соцсети.

"Этот праздник объединяет всех нынешних и бывших студентов: для одних – это возможность ненадолго отвлечься от зачётов и экзаменов, для других – повод вспомнить свои счастливые ученические годы. Я поздравляю всех с этим праздником и желаю нашим студентам провести годы учёбы ярко, интересно и с пользой для себя", - сообщил он.

День Российского студенчества отмечается в стране 25 января.

Ранее сообщалось, что призывавшего выйти на митинг студента арестовали в столице Карелии.