Призывавшего выйти на митинг студента арестовали в столице Карелии

В Петрозаводске арестовали 21-летнего юношу, который разместил в интернете агитационную информацию в поддержку Навального.

Петрозаводский городской суд в открытом судебном заседании рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 21-летнего уроженца Сегежи Петрова, студента, проживающего в Петрозаводске.

Суд установил, что Петров 19 января в соцсети разместил агитационную информацию с призывом организовать публичное мероприятие в поддержку Навального, не уведомив власти, чем нарушил закон о митингах и демонстрациях.

В суде студент вину признал и раскаялся, сообщил, что группа удалена.

Судья принял во внимание, что подсудимый повторно нарушил данный закон, и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки, поскольку иной вид наказания, по мнению судьи, не будет способствовать его исправлению и предупреждению нарушений.

В итоге 21-летний студент-агитатор помещен в спецприемник на одни сутки – 23 января.

По информации судебной инстанции, подсудимый может в течение 10 дней обжаловать решение.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.