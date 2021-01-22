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Призывавшего выйти на митинг студента арестовали в столице Карелии

Новости. Общество
14:12, 23 Января 2021
фото: Столица на Онего
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В Петрозаводске арестовали 21-летнего юношу, который разместил в интернете агитационную информацию в поддержку Навального.

Петрозаводский городской суд в открытом судебном заседании рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 21-летнего уроженца Сегежи Петрова, студента, проживающего в Петрозаводске.

Суд установил, что Петров 19 января в соцсети разместил агитационную информацию с призывом организовать публичное мероприятие в поддержку Навального, не уведомив власти, чем нарушил закон о митингах и демонстрациях.

В суде студент вину признал и раскаялся, сообщил, что группа удалена.

Судья принял во внимание, что подсудимый повторно нарушил данный закон, и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки, поскольку иной вид наказания, по мнению судьи, не будет способствовать его исправлению и предупреждению нарушений.

В итоге 21-летний студент-агитатор помещен в спецприемник на одни сутки – 23 января.

По информации судебной инстанции, подсудимый может в течение 10 дней обжаловать решение.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-01-23 15:04:37
Люди поддерживают "никому не известного блогера". Где тут нарушение закона? :-)
Пусть развернут портреты Бузовой. Сломают логику полиции.
Ytee
2021-01-23 14:49:20
Сутки???? Тысяч 40 на первый раз штрафа, закон позволяет. На второй раз лишить свободы на несколько лет.
Что за вегетарианская страна то такая, не в состоянии наказать.
1677
2021-01-23 14:41:54
ну и кем он потом пойдет работать со своей судимостью?
Generalus87
2021-01-23 14:50:22
1677, какая судимость?
stranger
2021-01-23 14:37:25
"Пацаки! Почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ — всем пацакам надеть намордники. И радоваться." -Кин-дза-дза.
petronik
2021-01-23 14:31:26
Боятся...
врунофф
2021-01-23 14:29:43
Надо предоставить конституционное право заплатить штраф :)
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