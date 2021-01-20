Прокуратура Карелии предупредила о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального

Участие и призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях имеют негативные последствия, предупредила прокуратура Карелии, напомнив о 23 января.

Пресс-служба надзорного ведомства отметила, что в интернете, в том числе через социальные сети и мессенджеры, распространяются сообщения, призывающие к участию 23 января 2021 года в публичных мероприятиях на территории республики.

В связи с этим прокуратура республики разъясняет, что в соответствии с законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании" проводить агитацию о предстоящих митингах, сообщать время, место и цели мероприятия можно только после официального согласования с властями.

В соответствии с частью 5 статьи 5 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании" организатор публичного мероприятия не вправе его проводить, если он не подал в срок уведомление о проведении публичного мероприятия.

"Уведомление о проведении 23 января 2021 года публичного мероприятия в уполномоченные органы, как того требует закон, не поступало", - заявили в прокуратуре Карелии.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, а также участие в нем влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Напомним, что задержанный ранее Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти 23 января на улицы.