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Прокуратура Карелии предупредила о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального

Новости. Общество
13:47, 21 Января 2021
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Участие и призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях имеют негативные последствия, предупредила прокуратура Карелии, напомнив о 23 января.

Пресс-служба надзорного ведомства отметила, что в интернете, в том числе через социальные сети и мессенджеры, распространяются сообщения, призывающие к участию 23 января 2021 года в публичных мероприятиях на территории республики.

В связи с этим прокуратура республики разъясняет, что в соответствии с законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании" проводить агитацию о предстоящих митингах, сообщать время, место и цели мероприятия можно только после официального согласования с властями.

В соответствии с частью 5 статьи 5 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании" организатор публичного мероприятия не вправе его проводить, если он не подал в срок уведомление о проведении публичного мероприятия.

"Уведомление о проведении 23 января 2021 года публичного мероприятия в уполномоченные органы, как того требует закон, не поступало", - заявили в прокуратуре Карелии.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, а также участие в нем влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Напомним, что задержанный ранее Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти 23 января на улицы.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-21 16:07:43
Протестанутых надо чипировать и кодировать. Чтобы взял плакат в руки - и сразу стошнило на такого же рядом.
Leopol'd
2021-01-21 15:44:12
Власти не интересуются сборищами фанов известной певицы Бузовой. А тут всего лишь малоизвестный блогер. Однако спикер, прокуратура всех уровней, роскомнадзор озабочены упоминаниями о нем.
Как в анекдоте...
"Вы уже или трусы наденьте, или крест снимите".
Бритва
2021-01-21 15:44:01
Трунов и агрикалчанутые будут бузить. Их адреса известны, они всегда всё в сеть сливают
Влад
2021-01-21 14:52:18
То есть больше трех не собираться ?
А как рассматривать ,например, совещание у того же прокурора ,где больше 10 человек ? МогЕт они там тоже группой смотрят фильм Навального и что то там обсуждаю. Чувствуется какая то нервная обстановка .
театральный критик
2021-01-21 14:51:50
Куда можно сообщить о подготовке незаконного уличного сходняка ?
nae
2021-01-21 15:53:14
театральный критик, в спортлото напиши или на деревню дедушке.
Бриг
2021-01-21 14:34:37
Весь интернет забит комментариями сограждан возмущённых коррупцией и незаконным обогащением отдельных провластных лиц , один Дворец в Геленджике чего только стоит . А прокуратура вместо того , чтобы садить коррупционеров и клептократов воюет с собственным народом . Позор.
stranger
2021-01-21 14:25:47
"Сначала они пришли за социалистами, и я молчал — потому что я не был социалистом.
Затем они пришли за членами профсоюза, и я молчал — потому что я не был членом профсоюза.
Затем они пришли за евреями, и я молчал — потому что я не был евреем.
Затем они пришли за мной — и не осталось никого, чтобы говорить за меня."
Сначала приберут умных, честных и порядочных, а потом и за холуями не побрезгуют, для массовости.

кир
2021-01-21 15:42:27
stranger, "умник", не первый раз выставляешь цитату. Ссылку давать надо, простой ты наш.
елпидифор
2021-01-21 14:15:14
Ребята, а чего вы, выше написавшие, его так боитесь, если он всего лишь "какой-то блогер"?
Off
2021-01-21 14:11:28
Даже в пеньковой Конституции РФ есть:
"Статья 31. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно...
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование" ...... Получается, что прокуратура вышла за пределы своих полномочий .
nae
2021-01-21 15:00:52
Off, вспоминать про конституцию - это моветон.
Влад
2021-01-21 14:53:52
Off, Все можно ,только с разрешения . Но это в конституции не написано.
Off
2021-01-21 15:14:52
Влад, там написано , что можно. Остальное. Не законные действия власти.
Сергей
2021-01-21 14:09:26
У нас то чего бояться , никто не выйдет , все ленивые и сонные , даже Ульянов и Косенков .
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