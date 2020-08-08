Парфенчиков поздравил всех строителей с профессиональным праздником

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети поздравление к Дню строителя.

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса! – написал Артур Парфенчиков. - Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

В строительной отрасли Карелии сегодня трудятся более 8 тысяч человек. Благодаря вам, друзья, в нашей республике возводятся новые современные дома, реализуются серьезные проекты в промышленности и социальной сфере. Ярким примером этого года стало строительство аэровокзала. Это один из наиболее крупных объектов федеральной целевой программы к 100-летию республики. Продолжаются работы на Белопорожских ГЭС, а в этом году начнется возведение еще одной малой гидроэлектростанции – Сегозерской.

Впервые за много лет мы снова стали строить новые школы и детские сады. В 2018-м открылась школа в Ледмозере Муезерского района. Самое большое образовательное учреждение республики на 1350 мест возводится в Петрозаводске. Началось строительство школы в Кеми, проектируется школа на 1000 мест в Медвежьегорске. В следующем году новая школа должна появиться и в поселке Деревянка.

В 2019-м мы построили 4 детских сада. Этой осенью два новых современных детсада откроются в Шуе и Заозерье, а также в Петрозаводске на улице Попова.

Важная задача стоит перед нашими строителями по возведению новых домов для расселения аварийного жилья, строительству инфраструктурных объектов в районах, включенных в Арктическую зону.

Желаю всем представителям отрасли, которая играет ключевую роль в экономике региона: пусть успешно претворяются в жизнь новые проекты и самые смелые планы. Благодарю вас за созидательный труд и верность профессии. Вам и вашим близким здоровья, счастья и семейного тепла!