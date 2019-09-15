Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем работников леса

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети поздравление с Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.

"Лес одно из главных богатств России и, конечно, Карелии. Перед работниками отрасли поставлена непростая задача – сохраняя и приумножая лесные богатства, грамотно использовать лес как экономический ресурс. Одной из важнейших характеристик лесного комплекса является абсолютная взаимосвязь всех процессов в нем, поэтому приоритетным направлением в этой области является воспроизводство и рациональное использование леса, безотходное производство древесины, создание новых лесоперерабатывающих предприятий, воспитание бережного отношения к лесу", - сообщается на странице Парфенчикова.

По оценке губернатора, успех в реализации поставленных задач зависит от знаний и опыта работников лесной отрасли.

"Поздравляю работников лесного комплекса с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в хозяйском подходе к природным богатствам!", - написал Артур Парфенчиков.