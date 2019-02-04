16:14, 04 Февраля 2019
Парфенчиков предложил давать налоговые льготы бизнесу в обмен на трудоустройство инвалидов
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В Карелии предложили давать льготы компаниям, где работают инвалиды.
Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал пересмотреть меры государственной поддержки бизнеса – давать налоговые льготы и субсидии тем компаниям, где работают инвалиды.
Об этом руководитель республики заявил на "круглом столе" с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов.
По мнению Артура Парфенчикова, работодатели должны пересмотреть свое отношение к инвалидам – рассматривать их трудоустройство не как социальную нагрузку, а как выгодное кадровое приобретение.
Подробнее об инициативе главы Карелии читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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