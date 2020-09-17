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Парфенчиков предложил концепцию развития Суоярви как "спутника" Петрозаводска

Новости. Общество
15:32, 18 Сентября 2020
фото: «7х7»/Глеб Яровой
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Власти Карелии будут формировать планы развития социально-экономического развития Суоярви исходя из концепции этого города, как "спутника" Петрозаводска.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии", организованной в режиме онлайн на странице правительства Вконтакте.

"Мы сделаем все, чтобы Суоярви стал одним из спутников Петрозаводска… Люди должны жизнь свою строить, понимая, что вот он Петрозаводск – практически полтора часа езды по хорошей дороге и ты в Петрозаводске. Это должно быть главной преференцией Суоярви, что это фактически спутник Петрозаводска. Как Пряжа, например. В этой концепции мы сегодня и будем рассматривать перспективы развития города", - сказал губернатор.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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