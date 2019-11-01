16:04, 01 Ноября 2019
Парфенчиков предложил начать с Карелии эксперимент по введению электронных виз
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Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к федеральному центру с просьбой рассмотреть вопрос участия республики в эксперименте по выдаче электронных виз иностранным туристам.
Об этом руководитель республики заявил сегодня на заседании "Международная кооперация и экспорт", которое проходит в Петрозаводске с участием министра финансов России.
Парфенчиков предложил в протокольном решении заседания поставить эту задачу МИДу.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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