Парфенчиков предложил начать с Карелии эксперимент по введению электронных виз

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к федеральному центру с просьбой рассмотреть вопрос участия республики в эксперименте по выдаче электронных виз иностранным туристам.

Об этом руководитель республики заявил сегодня на заседании "Международная кооперация и экспорт", которое проходит в Петрозаводске с участием министра финансов России.

Парфенчиков предложил в протокольном решении заседания поставить эту задачу МИДу. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".