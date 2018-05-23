Парфенчиков предлагает отложить рассмотрение законопроекта "О детях войны" на неопределенный срок
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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает несвоевременным принятие регионального закона "О детях войны", который предполагает официальное утверждение статуса этой категории граждан.
Об этом говорится в письме, которое Парфенчиков направил в Законодательное собрание Карелии в ответ на инициативу депутатов от КПРФ. В нем глава Карелии в целом положительно отзывается о законопроекте, но при этом заявляет, что аналогичная инициатива внесена на рассмотрение Государственной Думы, поэтому предлагает карельский закон не рассматривать, а подождать решения на федеральном уровне.
По сути, это означает, что законопроект, за который вот уже более года борются местные коммунисты, в Карелии будет заморожен на неопределенный срок, так как в Москве на уровне Госдумы он уже несколько лет отфутболивается "Единой Россией". И Парфенчиков не может об этом не знать, коль уж рассматривал вопрос и ставил свою подпись под этим письмом.
Напомним, фракция КПРФ пять раз (!) вносила законопроект "О детях войны" в Государственную Думу, но единороссы всякий раз его отклоняли.
Не удивительно, что лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов назвал ответ губернатора "откровенным издевательством".
"Они говорят, что в республике нет денег даже на то, чтобы напечатать на бланках удостоверения детям войны. А это смешная сумма – около 40 тысяч рублей. При этом в правительстве расписываются в собственном бессилии, когда объясняют, почему нет денег – оказывается, все уходит на покрытие госдолга…", - рассказал лидер карельских коммунистов, депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов.
Любопытно, что, не отыскав в бюджете 40 тысяч на удостоверения детям войны, карельский губернатор практически одновременно с этим вышел с инициативой об учреждении в республике новых государственных наград – ордена "Сампо" и двух медалей за особые заслуги перед республикой. И послушное парламентское большинство "Единой России" за это сразу же проголосовало.
Согласно официальным данным, на изготовление этих орденов и медалей в ближайшие три года из республиканского бюджета потратят около миллиона рублей. Но самое главное - получить их смогут только те жители Карелии, которые уже имеют другие государственные награды - почетные грамоты или благодарственные письма органов власти, ведомственные награды и знаки отличия, то есть, в первую очередь, чиновники и депутаты.
"Больше всего в этой ситуации возмущает и даже пугает тот цинизм, с которым наши местные высокопоставленные чиновники и депутаты от партии власти откровенно выступают против народа… С каждым днем в силу возраста людей, переживших войну, становится все меньше. Но мы не опускаем руки, и вместе с общественниками будем продолжать борьбу за законопроект", - заявил Евгений Ульянов.
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