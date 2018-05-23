Парфенчиков предлагает отложить рассмотрение законопроекта "О детях войны" на неопределенный срок

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает несвоевременным принятие регионального закона "О детях войны", который предполагает официальное утверждение статуса этой категории граждан.

Об этом говорится в письме, которое Парфенчиков направил в Законодательное собрание Карелии в ответ на инициативу депутатов от КПРФ. В нем глава Карелии в целом положительно отзывается о законопроекте, но при этом заявляет, что аналогичная инициатива внесена на рассмотрение Государственной Думы, поэтому предлагает карельский закон не рассматривать, а подождать решения на федеральном уровне.

По сути, это означает, что законопроект, за который вот уже более года борются местные коммунисты, в Карелии будет заморожен на неопределенный срок, так как в Москве на уровне Госдумы он уже несколько лет отфутболивается "Единой Россией". И Парфенчиков не может об этом не знать, коль уж рассматривал вопрос и ставил свою подпись под этим письмом.

Напомним, фракция КПРФ пять раз (!) вносила законопроект "О детях войны" в Государственную Думу, но единороссы всякий раз его отклоняли.

Не удивительно, что лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов назвал ответ губернатора "откровенным издевательством".

"Они говорят, что в республике нет денег даже на то, чтобы напечатать на бланках удостоверения детям войны. А это смешная сумма – около 40 тысяч рублей. При этом в правительстве расписываются в собственном бессилии, когда объясняют, почему нет денег – оказывается, все уходит на покрытие госдолга…", - рассказал лидер карельских коммунистов, депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов.

Любопытно, что, не отыскав в бюджете 40 тысяч на удостоверения детям войны, карельский губернатор практически одновременно с этим вышел с инициативой об учреждении в республике новых государственных наград – ордена "Сампо" и двух медалей за особые заслуги перед республикой. И послушное парламентское большинство "Единой России" за это сразу же проголосовало.

Согласно официальным данным, на изготовление этих орденов и медалей в ближайшие три года из республиканского бюджета потратят около миллиона рублей. Но самое главное - получить их смогут только те жители Карелии, которые уже имеют другие государственные награды - почетные грамоты или благодарственные письма органов власти, ведомственные награды и знаки отличия, то есть, в первую очередь, чиновники и депутаты.

"Больше всего в этой ситуации возмущает и даже пугает тот цинизм, с которым наши местные высокопоставленные чиновники и депутаты от партии власти откровенно выступают против народа… С каждым днем в силу возраста людей, переживших войну, становится все меньше. Но мы не опускаем руки, и вместе с общественниками будем продолжать борьбу за законопроект", - заявил Евгений Ульянов.

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