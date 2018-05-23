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Новости. Политика
08:20, 23 Мая 2018

Парфенчиков предлагает отложить рассмотрение законопроекта "О детях войны" на неопределенный срок

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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает несвоевременным принятие регионального закона "О детях войны", который предполагает официальное утверждение статуса этой категории граждан.

Об этом говорится в письме, которое Парфенчиков направил в Законодательное собрание Карелии в ответ на инициативу депутатов от КПРФ. В нем глава Карелии в целом положительно отзывается о законопроекте, но при этом заявляет, что аналогичная инициатива внесена на рассмотрение Государственной Думы, поэтому предлагает карельский закон не рассматривать, а подождать решения на федеральном уровне.

По сути, это означает, что законопроект, за который вот уже более года борются местные коммунисты, в Карелии будет заморожен на неопределенный срок, так как в Москве на уровне Госдумы он уже несколько лет отфутболивается "Единой Россией". И Парфенчиков не может об этом не знать, коль уж рассматривал вопрос и ставил свою подпись под этим письмом.

Напомним, фракция КПРФ пять раз (!) вносила законопроект "О детях войны" в Государственную Думу, но единороссы всякий раз его отклоняли.

Не удивительно, что лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов назвал ответ губернатора "откровенным издевательством".

"Они говорят, что в республике нет денег даже на то, чтобы напечатать на бланках удостоверения детям войны. А это смешная сумма – около 40 тысяч рублей. При этом в правительстве расписываются в собственном бессилии, когда объясняют, почему нет денег – оказывается, все уходит на покрытие госдолга…", - рассказал лидер карельских коммунистов, депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов.

Любопытно, что, не отыскав в бюджете 40 тысяч на удостоверения детям войны, карельский губернатор практически одновременно с этим вышел с инициативой об учреждении в республике новых государственных наград – ордена "Сампо" и двух медалей за особые заслуги перед республикой. И послушное парламентское большинство "Единой России" за это сразу же проголосовало.

Согласно официальным данным, на изготовление этих орденов и медалей в ближайшие три года из республиканского бюджета потратят около миллиона рублей. Но самое главное - получить их смогут только те жители Карелии, которые уже имеют другие государственные награды - почетные грамоты или благодарственные письма органов власти, ведомственные награды и знаки отличия, то есть, в первую очередь, чиновники и депутаты.

"Больше всего в этой ситуации возмущает и даже пугает тот цинизм, с которым наши местные высокопоставленные чиновники и депутаты от партии власти откровенно выступают против народа… С каждым днем в силу возраста людей, переживших войну, становится все меньше. Но мы не опускаем руки, и вместе с общественниками будем продолжать борьбу за законопроект", - заявил Евгений Ульянов.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-05-23 09:17:12
В России, для нынешней экономики, надо 30 млн. человек, а может и меньше, остальные лишние. Олигархи стонут от нищеты, чиновникам все труднее бюджет пилить. А тут ещё «дети войны», нееее, лучше лишний раз бюджетик попилить.
Navicom Navicom
2018-05-23 08:41:25
Что значит неопределенный срок? Губернатор как и коммунисты прекрасно понимает, что поезд ушел и скоро все помрут, кто еще остался! Но цинизм присутствует у обоих сторон - опять народ поминается теми, кто эту войну развязал...
Доктор Лень
2018-05-23 09:25:22
Navicom Navicom, у "обеих" сторон. А война есть война, кто б ни "развязал". И дети страдали. Энтот "цинизм" не Ваше третье Navicom?
Гость
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