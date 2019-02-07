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Новости. Общество
15:31, 07 Февраля 2019
фото: © Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС, архив

Парфенчиков предложил перенести офис "Газпрома" в Карелию

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил перенести офис "Газпрома" из Санкт-Петербурга в Карелию.

Такое предложение он сделал во время общения с экс-руководителем карельского управления Налоговой службы  Александром Гнедых, который переехал на аналогичную должность в Петербург.

"Все бы ничего, но есть один момент - мне Карелия по ночам снится. Снятся те просторы, красоты и те люди, с которыми я работал. Я могу с уверенностью сказать, что самые лучшие люди живут на северах", - сказал Александр Гнедых.

По его словам, он не знает, кто возглавит Налоговую службу в Карелии, но попросил главу республики поддержать кандидатуру исполняющего обязанности ведомства, которая прошла путь от рядового сотрудника до руководителя.

Гнедых отметил, что карельские налоговики работают на руководящих должностях почти по всему Северо-Западу.

"Нам какой-то процент от доходов Петербурга, может быть, за подготовку (кадров). Есть же такое в спорте, когда происходит трансфер игроков в другую команду. ", - пошутил глава Карелии в ответ на его слова.

Парфенчиков сказал, что намерен встретиться с руководителем Санкт-Петербурга Александром Бегловым и обсудить некоторые вопросы.

НА что Гнедых сказал, что в Санкт-Петербурге налоговики найдут налогоплательщиков, которые работают в Карелии, а платят налоги в северной столице.  

"У нас список готов уже, ну и по ходу можно и "Газпром" сюда, они тоже здесь работают у нас, поэтому тоже давайте их в Карелию", - предложил Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
помойное вЕдро
2019-02-07 16:50:39
Лучше "улицу Красных фонарей". Реалистичнее.
sim22
2019-02-07 16:38:07
Предлагаю сразу в Кирккоёки Питкярантского района и как предложил Ванек квартиру Миллера то же.
Ванёк
2019-02-07 16:25:08
...и квартиру Миллера сюда же за 1 млрд . руб. , сделав из Петрозаводска Нью-Васюки , во Главе , с местным Бендером .
Беня
2019-02-07 16:11:45
Новость принимаю с энтузиазмом !Горячо одобряю и поддерживаю! :)
Гость
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