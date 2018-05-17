15:07, 17 Мая 2018
Парфенчиков предложил прорыть тоннель для автомобилей под ж/д дорогой в Петрозаводске
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Власти Карелии рассматривают возможность строительства тоннеля для проезда автотранспорта под железной дорогой в Петрозаводске в районе улицы Достоевского.
По словам Артура Парфенчикова, идея заключается в том, чтобы реконструировать и продлить улицу Халтурина до железной дороги, пробить там тоннель и вывести автодорогу на противоположной стороне к Первомайскому проспекту в районе улицы Достоевского. Ее предлагается реконструировать до набережной Варкауса, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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