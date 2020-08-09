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Парфенчиков приготовил Ширвиндту рыбу на полене и объяснил, чем отличается глава от губернатора (ВИДЕО)

Новости. Общество
06:40, 10 Августа 2020
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Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал на YouTube-канале новый выпуск программы «Съедобное – несъедобное» с участием главы Карелии.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал: "А вот и обещанный выпуск программы "Съедобное – несъедобное". Она посвящена нашей Карелии. Михаил Ширвиндт снимал программу в конце июля. Приготовили с ним рыбу на полене. Рецепт – с секретом. Похоже, московские гости блюдо оценили".

Михаил Ширвиндт, показал, как Артур Парфенчиков готовил рыбу на полене, рассказывал о блюдах карельской кухни, о своем хобби – чистобеге, о морошковом самогоне, а также ответил на вопрос: чем глава отличается от губернатора.

Кроме того, рассказал телеведущий и о врученной ему медали "За заслуги перед Республикой Карелия", обладателями которой вместе с ним являются актриса театра и кино Любовь Полищук и народная певица Надежда Бабкина.

Напомним, 25 июля на острове Кижи побывал Михаил Ширвиндт, где снял кижский выпуск "Съедобное несъедобное" и после разместил на одноименном YouTube-канале. На канале телеведущий рассказывает, что вкусно, что не вкусно, что его поразило, удивило.

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