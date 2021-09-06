Парфенчиков пригрозил привлечь чиновников за халатность, если аварийное жилье не попадет под расселение

Муниципальные чиновники, ответственные за включение аварийных домов в программу расселения в Карелии, будут наказаны за халатность, если какие-то дома будут оттуда исключены по формальных основаниям.

Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Питкярантского района.

Он отреагировал на слова министра строительства Виктора Россыпнова о том, что единой базе данных отсутствует документация для части домов, признанных аварийными. Это может привести к тому, что они будут исключены из реестра домов, подлежащих исключению.

По словам Парфенчикова, муниципалитеты обязаны навести «кристальную чистоту» в этих списках.

«Чтобы ни один дом не ушел (из реестра — прим. ред.) по техническим основаниям. А то будете привлекаться к ответственности за халатность, повлекшую нарушение прав граждан. Я как бывший прокурор могу такую формулировку озвучить… Это не шутки, если из-за халатности чиновника дом не попадет в реестр, и люди не смогут получить новое жилье», — сказал глава Карелии.

Ранее он сообщил, в третий этап программы расселения, которая начнется после 2023 когда, включено около 1 млн кв. метров жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.