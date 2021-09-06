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Парфенчиков пригрозил привлечь чиновников за халатность, если аварийное жилье не попадет под расселение

Новости. Общество
16:34, 06 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Муниципальные чиновники, ответственные за включение аварийных домов в программу расселения в Карелии, будут наказаны за халатность, если какие-то дома будут оттуда исключены по формальных основаниям.

Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Питкярантского района.

Он отреагировал на слова министра строительства Виктора Россыпнова о том, что единой базе данных отсутствует документация для части домов, признанных аварийными. Это может привести к тому, что они будут исключены из реестра домов, подлежащих исключению.

По словам Парфенчикова, муниципалитеты обязаны навести «кристальную чистоту» в этих списках.

«Чтобы ни один дом не ушел (из реестра — прим. ред.) по техническим основаниям. А то будете привлекаться к ответственности за халатность, повлекшую нарушение прав граждан. Я как бывший прокурор могу такую формулировку озвучить… Это не шутки, если из-за халатности чиновника дом не попадет в реестр, и люди не смогут получить новое жилье», — сказал глава Карелии.

Ранее он сообщил, в третий этап программы расселения, которая начнется после 2023 когда, включено около 1 млн кв. метров жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-09-06 23:12:21
На Горького дом 1956г постройки волшебно помолодел. Капитальный ремонт на 7-8 лет перенесли, без объяснения причин. Вот так примерно и корректируются отчеты.
Александр Толканов
2021-09-06 22:05:49
Пыль в глаза перед выборами!!!
zanoza
2021-09-06 21:52:45
А как же досрочное расселение из аварийного фонда, которое было обещано г-ном Парфенчиковым? Про это теперь предпочитают молчать, но ведь слов не воробей, его вернуть нельзя.
Гость
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