Парфенчиков примет участие в заседании Госсовета, которое проведет Путин

Глава Карелии Артур Парфенчиков в четверг находится в рабочей командировке в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Руководитель региона примет участие в заседании Государственного совета, которое будет посвящено приоритетным направлениям деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране. Заседание совета в Большом Кремлевском дворце проведет Президент России Владимир Путин", - сказано в релизе.

Государственный совет – это совещательный орган при президенте РФ.