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Новости. Политика
10:10, 05 Апреля 2018

Парфенчиков примет участие в заседании Госсовета, которое проведет Путин

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Глава Карелии Артур Парфенчиков в четверг находится в рабочей командировке в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Руководитель региона примет участие в заседании Государственного совета, которое будет посвящено приоритетным направлениям деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране. Заседание совета в Большом Кремлевском дворце проведет Президент России Владимир Путин", - сказано в релизе.

Государственный совет – это совещательный орган при президенте РФ.

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Комментарии

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grigorjev
2018-04-05 10:56:46
Недавно, в очередной раз, сообщил руководству страны: "...А. Парфенчиков считается классным юристом, но этот юрист не владеет основами государственного права, причастен к нарушению законов и поддержке нарушителей законов...".
Мизантроп
2018-04-05 11:05:14
grigorjev, Потерпи, болезный до 9 сентября, само рассосется. Я так думаю, ему уже сегодня на Госсовете на полшишечки вставят.
кир
2018-04-05 11:04:05
grigorjev, всё доносы строчишь, потому что ничего созидательного не сделал в жизни. Впустую её прожил. На восьмом десятке пора о боге думать, а не пылить.
Гость
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