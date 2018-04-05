Парфенчиков примет участие в заседании Госсовета, которое проведет Путин

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Глава Карелии Артур Парфенчиков в четверг находится в рабочей командировке в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Руководитель региона примет участие в заседании Государственного совета, которое будет посвящено приоритетным направлениям деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране. Заседание совета в Большом Кремлевском дворце проведет Президент России Владимир Путин", - сказано в релизе.
Государственный совет – это совещательный орган при президенте РФ.
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