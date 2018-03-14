Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
10:11, 14 Марта 2018

Парфенчиков признал недофинансирование ФЦП Карелии

По теме

Segezha Group планирует построить в Карелии новый ЦБК
14.03.18 12:11
Segezha Group планирует сотрудничать с Кондопожским ЦБК в Карелии
14.03.18 11:52
Segezha Group не хватает карельского леса
14.03.18 11:44
Все новости
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал постановление правительства страны, согласно которому объем финансирования федеральной целевой программы развития Карелии был существенно сокращен.

Артур Парфенчиков признал факт недофинансирования программы и заявил, что республика ожидает дополнительной финансовой поддержки из Москвы. Об этом глава Карелии написал в соцсети.

Что написал глава Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Segezha Group планирует построить в Карелии новый ЦБК
14.03.18 12:11
Segezha Group планирует сотрудничать с Кондопожским ЦБК в Карелии
14.03.18 11:52
Segezha Group не хватает карельского леса
14.03.18 11:44
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-03-14 11:45:24
Клейма некуда ставить! 21.02.2018, Президенту и др.: "...Власти прямо виновны... в нарушении законов... Карелы и финны -- самые нищие и самые униженные народы страны! Издевательство над карелами и финнами не имеет прецедента. Ведь все наиболее ценные национальные достижения народов утрачены.".
йошкин кот
2018-03-14 11:22:34
очень странное решение....а мог и не признавать? типа, на счет поступили не все деньги. да и в бюджет деньги не заложены. но мы верим, что ТАМ примут внезапное решение перечислить. и орден особо отличившимся дать - за спасение программы. кстати, а программа-то еще есть? или уже секвестировали до уровня - "ну, вы, там, держитесь". или даже "если чЁ, звоните"
dgin
2018-03-14 10:52:39
Картина Репина " Приплыли "." Денег нет Парфенчиков , но вы держитесь" , ваш друг Димон .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.03.2018, 18:00
Грипп наступает на Россию
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле
11.03.2018, 10:41
ФОТО: У торговых центров в Петрозаводске массово эвакуируют автомобили
10.03.2018, 17:49
СРОЧНО: Два человека погибли под колесами лесовоза на трассе в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:01
Обществоведение
Жизнь "под снос"
В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.
"Роснефть": не только экономика 2
13.03.2018 12:06
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Как будет работать Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами в Карелии 2
07.03.2018 10:40
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 19
05.03.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 11
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
07.03.2018 16:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»