Парфенчиков призвал отправиться на ярмарку за карельской клубникой

Глава Карелии Артур Парфенчиков пригласил горожан на ярмарку, на которой торгуют клубникой.

Ярмарка «Ягодное лукошко» впервые проходит в Петрозаводске. На ней свою продукцию представили девять фермеров из Пряжинского, Прионежского и других районов. Об этом сообщил Артур Парфенчиков.

Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 12 до 19 часов.

«Но советую не тянуть — фермерская клубника раскупается очень быстро!», — заявил Парфенчиков. Он пообещал сделать ярмарку ежегодной, если она окажется востребованной.

Ранее сообщалось, что ярмарка-фестиваль «Земляничное лукошко» открывается в столице Карелии.