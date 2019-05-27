Парфенчиков призвал жителей Карелии не рисковать на воде и воздержаться от спиртного

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал советы жителям региона, планирующим отдых на водоемах.

Парфенчиков призвал жителей региона к осторожности на озерах и реках Карелии. Губернатор написал пост в соцсети, в котором собрал несколько советов по безопасности на воде.

"Помните, в воде у человека нет опоры, одежда и обувь тянут его вниз, даже если он хороший пловец. Камни, топкое дно у берега, придонные течения, водоросли, рыбацкие сети, короткая, но очень сильная волна при сильном ветре – реальные риски жизни. Не усугубляйте их своим поведением: воздержитесь от алкоголя. Особенно внимательно присматривайте за детьми и подростками – вы же знаете, какие они непредсказуемые и шустрые! ", - написал Парфенчиков.

Глава региона описал, на каких участках водоемов комфортнее всего плавать, а каких мест следует избежать из-за сильного течения и возможных водоворотов.

"Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью покачаться на волнах. Вблизи идущего катера возникает течение, которое может затянуть под винт. Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно нырять с плотов, катеров, лодок, пристаней и других плавсредств и сооружений", - сообщил губернатор.

Также Парфенчиков посоветовал читателям своей страницы убирать за собой мусор после отдыха на природе и дал советы по управлению лодкой.