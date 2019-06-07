Парфенчиков прошел с палками 15 километров по парку в Петербурге

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что после мероприятий Петербургского международного экономического форума он обязательно выходит на тренировки в местный парк.

"После напряженного дня на ПМЭФ с удовольствием отработал свои 15 км. северной ходьбы в Московском Парке Победы. Форму надо поддерживать и в командировках", - написал Парфенчиков на своей странице "Вконтакте".

Тренировка в местном парке вызвала у губернатора ностальгические чувства.

"Как-то вспомнилось, что последний раз я бегал по дорожкам этого парка в далёком 1984 году перед ледовыми тренировками на 330 метровой дорожке в спортивном комплексе, расположенном рядом. Ностальгические нотки...", - отметил глава.

Артур Парфенчиков отметил, что подобные спортивные занятия несут большую пользу для здоровья.

"В парке много бегунов и велосипедистов, а вот "скандинавов" единицы. Так что по увлеченности северной ходьбой мы, карелы, впереди однозначно! А ходьба с палками удивительно полезная - работает 90% мышц при правильной технике (при беге почти в два раза меньше). И травматичность для позвоночника, суставов практически отсутствует", - заключил руководитель региона.