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Новости. Общество
09:57, 07 Июня 2019
фото: личная страница А. Парфенчикова / ВК

Парфенчиков прошел с палками 15 километров по парку в Петербурге

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что после мероприятий Петербургского международного экономического форума он обязательно выходит на тренировки в местный парк.

"После напряженного дня на ПМЭФ с удовольствием отработал свои 15 км. северной ходьбы в Московском Парке Победы. Форму надо поддерживать и в командировках", - написал Парфенчиков на своей странице "Вконтакте".

Тренировка в местном парке вызвала у губернатора ностальгические чувства.

"Как-то вспомнилось, что последний раз я бегал по дорожкам этого парка в далёком 1984 году перед ледовыми тренировками на 330 метровой дорожке в спортивном комплексе, расположенном рядом. Ностальгические нотки...", - отметил глава.

Артур Парфенчиков отметил, что подобные спортивные занятия несут большую пользу для здоровья.

"В парке много бегунов и велосипедистов, а вот "скандинавов" единицы. Так что по увлеченности северной ходьбой мы, карелы, впереди однозначно! А ходьба с палками удивительно полезная - работает 90% мышц при правильной технике (при беге почти в два раза меньше). И травматичность для позвоночника, суставов практически отсутствует", - заключил руководитель региона.

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Комментарии

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pupsik
2019-06-07 10:28:58
а что там с привлечением инвестиций в Карелию?
dgin
2019-06-07 10:28:53
Пример достойный подражания . Пожилой человек-пенсионер пытается продлить свою жизнь , думает о своём светлом ( вне Карелии ) будущем . Тут и форум не помеха , ибо здоровье главное . Не будет здоровья и маскве не нужен . А так жалко что то его .
Чудик
2019-06-07 10:14:02
Такие новости про него , из страницы Вконтакте , кому то интересны ? Кому интересно копаться в его....белье . У него и так на странице куча лизо...в сидит .
Мельчает журналистика .
Майкл
2019-06-07 10:12:19
Вот это новость!
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