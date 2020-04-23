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Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Новости. Общество
08:55, 24 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое продлевает ограничительные меры в Карелии до 30 апреля.

Согласно документу до конца апреля не будут работать торговые центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой необходимости, рестораны, кафе, салоны красоты, объекты туристического показа, пишут в паблике " Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Ранее стало известно, что временная приостановка деятельности перевозчиков из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в республике продлена до 29 апреля. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил Черногородов
2020-04-24 10:49:15
Изя, вот из-за таких, как ты, которые считают, что "всё это бред, дебилизм и т.д.", мы из-за таких и сидим дома! ????, поймите, что даже если это фейк, лучше перетерпеть 2-3 недели дома (с редкими выходами), чем потом перезаразится полгорода, когда такие, как ты будут шляться по улицам. Если пофиг на себя, подумайте о других!!
новый
2020-04-24 10:37:45
Одобряю. Мне собственное здоровье дороже всяких комерсов, стилистов и кукольников.
Изя
2020-04-24 10:09:03
Мда уж .(((((( Иллюзия борьбы с чем то у кого то (((((
Гость
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