Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое продлевает ограничительные меры в Карелии до 30 апреля.

Согласно документу до конца апреля не будут работать торговые центры и объекты розничной торговли, не реализующие товары первой необходимости, рестораны, кафе, салоны красоты, объекты туристического показа, пишут в паблике " Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Ранее стало известно, что временная приостановка деятельности перевозчиков из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в республике продлена до 29 апреля.