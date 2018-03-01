Парфенчиков прокомментировал послание Путина

Глава Карелии Артур Парфенчиков написал пост по итогам обращения президента России Владимира Путина к федеральному собранию.

"Как член Государственного Совета принял участие в мероприятии. Главным в Послании президент определил улучшение качества жизни россиян. Основные усилия в ближайшие годы и на среднесрочную перспективу до 2024-30 гг должны быть направлены на развитие социальной сферы ,медицины (финансирование в период с 2018 по 2024 г должно увеличиться вдвое), включая создание национальной программы по борьбе онкологическими заболеваниями, строительство жилья (количество семей ежегодно улучшающих жилищные условия должно увеличиться с 3,1 млн в 2017 г до 5 млн.)", - написал Артур Парфенчиков "ВКонтакте".

"Новому правительству предложено разработать в кратчайшие сроки программу поддержки ветеранов и старших поколений россиян. Особое внимание президент уделил созданию инфраструктуры региональных и местных дорог, развитию малых городов и сельских поселений. Так в ближайшие три года во всех поселениях с населением свыше ста человек должны быть реконструированы или созданы вновь ФАПы и амбулатории, небольшие населённые пункты должны быть обеспечены медпомощью за счёт высокотехнологичных передвижных ФАПов. Много задач сформулировано в сфере культуры и образования", - отметил глава региона.

"Да,в заключительной части послания Владимир Владимирович проинформировал о результатах мер по укреплению обороноспособности России. Действительно, с 2002 г после одностороннего выхода США из договора по ПРО, мы вынуждены были искать ассиметричные ответы в целях сохранения независимости нашей страны и права на собственный путь развития в интересах своего народа .И мы теперь все видим ,что важнейшая задача успешно решена. Но это лишь гарантия возможности теперь реализовать главную задачу развития страны - улучшения качества жизни каждого россиянина на всех направлениях", - отметил Артур Парфенчиков.