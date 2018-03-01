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Новости. Общество
16:03, 01 Марта 2018

Парфенчиков прокомментировал послание Путина

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Глава Карелии Артур Парфенчиков написал пост по итогам обращения президента России Владимира Путина к федеральному собранию.

"Как член Государственного Совета принял участие в мероприятии. Главным в Послании президент определил улучшение качества жизни россиян. Основные усилия в ближайшие годы и на среднесрочную перспективу до 2024-30 гг должны быть направлены на развитие социальной сферы ,медицины (финансирование в период с 2018 по 2024 г должно увеличиться вдвое), включая создание национальной программы по борьбе онкологическими заболеваниями, строительство жилья (количество семей ежегодно улучшающих жилищные условия должно увеличиться с 3,1 млн в 2017 г до 5 млн.)", - написал Артур Парфенчиков "ВКонтакте".

"Новому правительству предложено разработать в кратчайшие сроки программу поддержки ветеранов и старших поколений россиян. Особое внимание президент уделил созданию инфраструктуры региональных и местных дорог, развитию малых городов и сельских поселений. Так в ближайшие три года во всех поселениях с населением свыше ста человек должны быть реконструированы или созданы вновь ФАПы и амбулатории, небольшие населённые пункты должны быть обеспечены медпомощью за счёт высокотехнологичных передвижных ФАПов. Много задач сформулировано в сфере культуры и образования", - отметил глава региона.

"Да,в заключительной части послания Владимир Владимирович проинформировал о результатах мер по укреплению обороноспособности России. Действительно, с 2002 г после одностороннего выхода США из договора по ПРО, мы вынуждены были искать ассиметричные ответы в целях сохранения независимости нашей страны и права на собственный путь развития в интересах своего народа .И мы теперь все видим ,что важнейшая задача успешно решена. Но это лишь гарантия возможности теперь реализовать главную задачу развития страны - улучшения качества жизни каждого россиянина на всех направлениях", - отметил Артур Парфенчиков.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-01 20:47:07
Да не можете вы в мирное время машины на дороге переставлять попеременно на разные стороны улицы, чтобы снег удобно было убирать. О чем можно говорить?
grigorjev
2018-03-01 20:36:51
Ни стыда, ни совести у этого "юриста"! О чем-то еще рассуждает, когда замечен в незнании и нарушении Конституции России и Карелии!? Давно сообщил об этом Путину, Чайке и другим блюстителям. Как он подставил федеральную власть! Не оправдал надежд! Позор!
Мизантроп
2018-03-01 22:40:37
grigorjev, Передай ему от меня, что майские указы никто не отменял. И напомни - 9.09.2018 единый день голосования, а рейтинг у него не ахти.
Мизантроп
2018-03-01 19:37:02
Учись, Парфен! Вот уж послал, так послал! )))
Zim
2018-03-01 18:00:11
А как развивать социальную сферу во время войны?
Гарик
2018-03-01 17:19:11
Оглашение Послания в предверии выборов и в конце окончания срока своего президенства некорректный и популистский шаг Путина , уверенного в своей победе и не уважающего других кандидатов в президенты и народ России . По сути в послании одни и те же лозунги и позывы к чему то. Этот курс уже был в течении 18 лет и будет им продолжен. Итог очевиден и виден всем. ((((((((((((((( Альтернатива -------------------------ГРУДИНИН П.Н,
Рэм
2018-03-01 17:18:09
Путин просто герой! При таком раскладе,когда страна почти в полной ....этой самой,2% от мирового оборота,20 миллионов нищих, вся промышленность почти развалена, к примеру в Карелии, и он так чётко находит слова ,чтобы опять залечить население на новый 6-ти летний срок!!! Уже об образовании и медицине говорить не стоит,а с коррупцией просто не то что не борются,а сдались....даже не упомянул!
Ну гений,что возьмёшь! Преклоняюсь перед талантом!
Для такой страны и такого народа- только Путин!
Orava
2018-03-01 16:23:08
Артурка язык сотрешь, так нализывая
dgin
2018-03-01 16:12:31
Веры нет ни одному ни другому , подождём послания Грудинина.!!!!!! Собрались править до 24-30 годов ,однако.
YellowSubmarine
2018-03-01 16:07:56
Как посмел П.А.О. комментировать САМОГО? Не порядок, субординацию позабыл?
Только Сам может себя комментировать!
Извините!!!
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