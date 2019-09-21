Парфенчиков проведет очередную прямую линию во ВКонтакте

Глава Карелии Артур Парфенчиков 26 сентября будет в прямом эфире общаться с жителями республики.

В четверг, 26 сентября, глава Карелии пообщается с жителями региона в прямом эфире на официальной странице правительства во "ВКонтакте".

В ходе прямой линии в паблике "Республика Карелия" Артур Парфенчиков ответит на вопросы, касающиеся социально-экономической жизни республики, развития инфраструктуры, сдачи объектов в рамках в ФЦП к 100-летию Карелии, подготовки региона к новому отопительному сезону и других интересующих граждан тем.

Вопросы можно задать как во время онлайн-трансляции во "ВКонтакте", так и прислать их заранее, оставив комментарий в паблике "Республика Карелия" под постом с анонсом. Обращения принимаются с 18 сентября до 26 сентября, до окончания трансляции. Наиболее интересные и актуальные вопросы будут заданы Артуру Парфенчикову в ходе прямого эфира.

Начало трансляции – в 19.00.