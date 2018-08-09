Парфенчиков провел совещание в Надвоицах по ситуации на НАЗе, который "Русал" решил законсервировать

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел выездное совещание на площадке Надвоицкого алюминиевого завода по вопросу перепрофилирования предприятия и развития новых производственных площадок.

Как рассказала пресс-секретарь главы региона, в нем приняли участие министр экономического развития и промышленности республики Павел Буренков, генеральный директор завода "РУСАЛ Надвоицы" Николай Грачев, генеральный директор ООО "Русский радиатор" Дмитрий Мухин, председатель профкома НАЗа Михаил Шестоперов и представители трудового коллектива.

По словам директора предприятия Николая Грачева, в связи с санкциями электролизное производство стало нерентабельным, рынка сбыта продукции нет, однако сокращений на заводе не планируется. В ближайшее время будет проведена встреча с коллективом, во время которой работникам предложат варианты трудоустройства.

"У нас есть рабочие места на промплощадке завода "Русский радиатор", также планируется реализовать проект по созданию Центра обработки данных", − сказал Николай Грачев.

В ходе совещания выяснилось, что предприятие "Русский радиатор" в настоящий момент испытывает кадровый дефицит. По словам председателя профсоюзной организации, сотрудники НАЗа действительно не проявляют заинтересованности в трудоустройстве на соседнем предприятии, несмотря на то, что производственный процесс тут во многом схож с производством на НАЗе.

"Люди находятся в замешательстве, поскольку у них нет уверенности в том, что это предприятие завтра заработает на полную мощность", - пояснил Михаил Шестоперов.

ООО "Русский радиатор" – является резидентом ТОСЭР "Надвоицы". Сейчас тут продолжаются пуско-наладочные работы. Запуск производства перенесен на 1 квартал 2019 года в связи с необходимостью получения заключения Ростехнадзора о завершении строительства и разрешения на ввод опасного производственного объекта в эксплуатацию, отметила пресс-секретарь главы региона.

Как сообщил генеральный директор завода "Русский радиатор" Дмитрий Мухин, сейчас открыты 23 вакансии, причем потребность в сотрудниках со временем будет в разы увеличиваться. Строительство предприятия будет закончено к концу этого года, в эти же сроки произойдет запуск трех машин. Еще три машины поступят на завод в первом полугодии 2019 года.

Глава республики распорядился ускорить процесс по запуску ООО "Русский радиатор" и продолжить разработку плана перепрофилирования Надвоицкого алюминиевого завода.

"Мы должны трудоустроить людей на стабильно работающие предприятия и максимально эффективно использовать имеющиеся производственные площадки и инфраструктуру", - отметил Артур Парфенчиков.