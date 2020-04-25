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Парфенчиков проверил, как в Карелии идет строительство дороги за миллиард рублей

Новости. Общество
09:35, 26 Апреля 2020
фото: со страницы Артура Парфенчикова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков прогулялся по дороге, на строительство которой планируется потратить миллиард рублей.

На своей станице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что 25 апреля вместе с министром по дорожному хозяйству транспорту и связи Сергеем Щебекиным посмотрел, как идёт работа по ремонту и строительству дорог к популярных туристическим объектам.

"Побывали на участке дороги "Шуйская-Гирвас", - напсал глава Карелии. - Сейчас здесь продолжается обновление дорожного полотна, начатое в прошлом году. Ежегодно этой трассой пользуются до 200 тысяч туристов, которые посещают Марциальные воды, заповедник "Кивач" и вулканы близ поселка Гирвас. К осени эту дорогу полностью приведем в порядок".

По словам Артура Парфенчикова, компания "ВАД" обустраивает основание дороги, прокладывает новые водопропускные трубы, заменяет асфальтовое покрытие, а также здесь планируется нанести дорожную разметку, оборудовать ограждения и пешеходные переходы.

"Параллельно идут работы по строительству дороги – "Великая Губа – Оятевщина", - отметил Парфенчиков. - Это будет сухопутный маршрут практически до самого заповедника "Кижи". Дорога будет оканчиваться разворотной площадкой, откуда до острова рукой подать: всего 700 метров по озеру. В этом сегодня убедился, побывав на объекте. Сейчас здесь продолжаются земляные работы, началось устройство дорожной одежды. Строительство идёт в соответствии с графиком".

Глава напомнил, что средства на дорогу выделяются из федерального бюджета, общая стоимость работ – порядка 1 млрд рублей. Новая, соответствующая всем требованиям безопасности трасса протяженностью более 31 километра, должна появиться уже в следующем году.

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Комментарии

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German
2020-04-26 10:16:42
" Стою на асфальте в лыжи обутый , то лыжи не едут , толи сам " ( поговорка такая есть ) . Жалко чего то его . Маску даже одел , с короновирусом всё борется ..А работяги без масок , ведь они работают .
grisha
2020-04-26 09:46:53
Чего сам болтается, сидел бы на месте "барин", незачем холопам пример подавать.
Гость
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