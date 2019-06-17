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Новости. Общество
16:08, 17 Июня 2019

Парфенчиков раскритиковал чиновников за отсутствие конкретики в докладах

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Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил представителей региональных министерств не прятать информацию о конкретных проблемах и задачах в докладах по реализации нацпроектов.

Парфенчиков после выступления в правительстве главы регионального Минобраза Романа Голубева призвал чиновников насыщать выступления большей конкретикой и не строить планов на много лет вперед, поскольку это непрактично, по мнению губернатора. Министр Голубев информировал членов правительства о реализации в Карелии проекта "Образование".
"Нас в рамках сегодняшней работы интересует, что мы должны в рамках реализации вот этого федерального проекта реально сделать до 31 декабря 2019 года, чтобы взять такой прочный старт. Не надо сейчас говорить о том, что будет в 2024 году, понимаете", - сказал Парфенчиков.

Что еще раскритиковал глава Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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prostor
2019-06-17 17:16:39
С маршрутчиками разобраться не могут, скоро проезд 50 рублей будет, кто главный в Карелии??? Может меня сделаете????
баян
2019-06-17 17:05:02
где эти чиновники учились? Умеют классически разводить обещают но не за что не отвечают
Саныч
2019-06-17 16:23:48
Так это Москвы идет. Планов громадье, но через 10 лет.
dgin
2019-06-17 16:19:08
Так , если нет конкретных дел и успехов , откуда быть конкретике в докладах высоких чиновников .
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