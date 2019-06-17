Парфенчиков раскритиковал чиновников за отсутствие конкретики в докладах

Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил представителей региональных министерств не прятать информацию о конкретных проблемах и задачах в докладах по реализации нацпроектов.

Парфенчиков после выступления в правительстве главы регионального Минобраза Романа Голубева призвал чиновников насыщать выступления большей конкретикой и не строить планов на много лет вперед, поскольку это непрактично, по мнению губернатора. Министр Голубев информировал членов правительства о реализации в Карелии проекта "Образование".

"Нас в рамках сегодняшней работы интересует, что мы должны в рамках реализации вот этого федерального проекта реально сделать до 31 декабря 2019 года, чтобы взять такой прочный старт. Не надо сейчас говорить о том, что будет в 2024 году, понимаете", - сказал Парфенчиков.

Что еще раскритиковал глава Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".