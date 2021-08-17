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Парфенчиков распорядился обеспечить в Карелии установку оборудования для зарядки электромобилей

Новости. Общество
14:39, 20 Августа 2021
фото: youtube.com / tesla-cars Belarus

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Власти Карелии рассмотрят возможные варианты установки оборудования для зарядки электромобилей на основных туристических маршрутах.

Этот вопрос обсуждался на совещании, посвященном развитию Кемского района. Его участники вспомнили, как минувшей зимой в этот район приехали путешественники на электромобиле Tesla, который заглох, когда у него кончился зарядка.

По словам начальника Управления по туризму Карелии Анны Борчиковой, власти ведут переговоры с компанией «Россети», чтобы она занялась установкой оборудования для зарядки электродвигателей. Кроме того, такое оборудование могут устанавливать владельцы туристических объектов, если им компенсируют затраты.

«Если энергетики не готовы работать в рамках своих программ, давайте подумаем, чтобы компенсировать, может быть, частично это оборудование. Это актуальная тема, потому что электромашин все больше и больше появляется, особенно, на юге, где Петербург близко. Если финны поедут сейчас, то тоже могут быть машины на электрозарядке. Получится ли в каждом гостевом доме, это вряд ли, но в принце возможность быстрой зарядки электродвигателей должна быть», — добавил глава республики Артур Парфенчиков.

 

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Комментарии

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nae
2021-08-20 15:36:56
Лучше бы заправки метановые сделали. А то в городе одна и то корпоративная.
Вася
2021-08-20 15:18:41
Хочет дедушка или бабушка икры черной, значит пусть кушает, а хочет в Монако в автоматы поиграть .в казино, пусть едет, они старенькие и желаний у них мало,
Вася
2021-08-20 15:11:28
Россия - великая наша держава...
David.
2021-08-20 15:09:19
ЗАЧЕМ??? Ради идиотов на игрушечных машинках на батарейках?
Беня
2021-08-20 16:27:16
Тут дело в понте, коллега. Вдруг кто спросит, а у нас такой фигни нет :)
Дима
2021-08-20 15:18:17
David., за этими машинками - будущее, только не в глуши с очковыми сортирами и без дорог))
Изя
2021-08-20 15:17:52
David.,если сам такой )))
Дима
2021-08-20 15:06:46
Тесла в Кемском районе...)))) У кого есть Тесла, вряд ли окажется по жизни в районе Карелии.
Joker
2021-08-20 14:53:48
В районах республики хотя бы нормальные бензозаправки появились...)))
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