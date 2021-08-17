Парфенчиков распорядился обеспечить в Карелии установку оборудования для зарядки электромобилей

Власти Карелии рассмотрят возможные варианты установки оборудования для зарядки электромобилей на основных туристических маршрутах.

Этот вопрос обсуждался на совещании, посвященном развитию Кемского района. Его участники вспомнили, как минувшей зимой в этот район приехали путешественники на электромобиле Tesla, который заглох, когда у него кончился зарядка.

По словам начальника Управления по туризму Карелии Анны Борчиковой, власти ведут переговоры с компанией «Россети», чтобы она занялась установкой оборудования для зарядки электродвигателей. Кроме того, такое оборудование могут устанавливать владельцы туристических объектов, если им компенсируют затраты.

«Если энергетики не готовы работать в рамках своих программ, давайте подумаем, чтобы компенсировать, может быть, частично это оборудование. Это актуальная тема, потому что электромашин все больше и больше появляется, особенно, на юге, где Петербург близко. Если финны поедут сейчас, то тоже могут быть машины на электрозарядке. Получится ли в каждом гостевом доме, это вряд ли, но в принце возможность быстрой зарядки электродвигателей должна быть», — добавил глава республики Артур Парфенчиков.