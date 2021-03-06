"Стыдно, конечно": глава администрации Кеми прокомментировал казус с машиной "Tesla" в Карелии

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров высказал свое мнение о ситуации с автомобилем "Tesla", который застрял в его районе из-за разрядки батареи.

Дмитрий Петров выразил разочарование тем, что команда электромобиля столкнулась с проблемами в Кемском районе.

"Стыдно, конечно. В районе пять электростанций, а электромобиль зарядить негде. Представляю, с какой грустью теславоды проезжали мимо Подужемской и Путкинской ГЭС. Вот оно электричество - рукой подать. А аккумуляторы зарядить никак не получается. Либо в Кеми появится электрозаправка, либо разборка электромобилей. Хотелось бы, чтобы первое", - заявил Петров на своей странице в соцсети.

Напомним, команда автомобилистов на машине "Tesla" решила отправиться на российский Север, однако электромобиль разрядился в Карелии. В районе Кеми у электромобиля села батарея.