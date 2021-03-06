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"Стыдно, конечно": глава администрации Кеми прокомментировал казус с машиной "Tesla" в Карелии

Новости. Общество
10:27, 07 Марта 2021
фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru
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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров высказал свое мнение о ситуации с автомобилем "Tesla", который застрял в его районе из-за разрядки батареи.

Дмитрий Петров выразил разочарование тем, что команда электромобиля столкнулась с проблемами в Кемском районе.

"Стыдно, конечно. В районе пять электростанций, а электромобиль зарядить негде. Представляю, с какой грустью теславоды проезжали мимо Подужемской и Путкинской ГЭС. Вот оно электричество - рукой подать. А аккумуляторы зарядить никак не получается. Либо в Кеми появится электрозаправка, либо разборка электромобилей. Хотелось бы, чтобы первое", - заявил Петров на своей странице в соцсети.

Напомним, команда автомобилистов на машине "Tesla" решила отправиться на российский Север, однако электромобиль разрядился в Карелии. В районе Кеми у электромобиля села батарея. 

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Комментарии

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Саныч
2021-03-07 12:50:24
Хайпанули так хайпанули. Петрову респект.
бюджет
2021-03-07 12:41:37
Последствия ЕГЭ у электромобилистов: как можно ехать туда, где зарядки нет?
кир
2021-03-07 12:27:06
Вася заболел, - промямлил кот и лег спать.
Вася
2021-03-07 11:31:11
Неужели он метит в приемники.
Вася
2021-03-07 11:18:23
Свят -свят -свят, чудны дяла твои, хосподя,
Вася
2021-03-07 11:13:24
Исчо и поглумиться решили..
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