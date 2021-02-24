Парфенчиков распорядился перед 8 марта помочь карельским цветам конкурировать с привозными

Выращивающие цветы карельские фермеры, в преддверии праздника 8 марта, должны получить преимущества перед приезжими торговцами, считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня на онлайн-совещании правительства.

По его словам, о проблемах с организацией торговли карельскими цветами он узнал после общения с фермерами. Они могут получить места для организации торговых точек только на основании аукционов, но это не имеет смысла, если речь идет о временной торговле в преддверии Международного женского дня.

"У нас не так много производителей цветов, и мы должны всячески способствовать, чтобы такие производители у нас появлялись. Для этого мы должны им обеспечить максимально комфортные условия для торговли... Не должно быть знака равенства между фермером, который выращивает цветы в Карелии, и между перекупщиком, который привез эти цветы не понятно откуда", - сказал Парфенчиков.

Как власти собираются решать эту проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".