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14.03.2021 17:14

Парфенчиков распорядился "снять пенки" с продажи разрушенной муниципальной недвижимости

Новости. Общество
15:09, 15 Марта 2021
фото: © Леонид Попов
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минимущества совместно с органами местного самоуправления подготовить предложения по приватизации разрушенных муниципальных построек в Питкярантском районе.

Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию района.

По мнению главы Карелии,  муниципальные власти должны быть заинтересованы в приватизации участков, где расположены руинированные постройки.

"Надо сейчас, что называется, пенки снять. А то как собака на сене – все разрушается, да, наверное, и не нужно это муниципалитету, а есть желающие, земля стоит и не используется..." - сказал глава Карелии.

Что предлагает губернатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Бриг
2021-03-15 16:27:02
Что-то здесь не так . Чую воровать опять собрались .
zanoza
2021-03-15 16:00:31
Кто пенки снимать будет догадаться не сложно, однако :)
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