Парфенчиков распорядился "снять пенки" с продажи разрушенной муниципальной недвижимости

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минимущества совместно с органами местного самоуправления подготовить предложения по приватизации разрушенных муниципальных построек в Питкярантском районе.

Этот вопрос обсуждался сегодня на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию района.

По мнению главы Карелии, муниципальные власти должны быть заинтересованы в приватизации участков, где расположены руинированные постройки.

"Надо сейчас, что называется, пенки снять. А то как собака на сене – все разрушается, да, наверное, и не нужно это муниципалитету, а есть желающие, земля стоит и не используется..." - сказал глава Карелии.

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