Парфенчиков распорядился создать "Центр мониторинга и аналитической работы"

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился создать ГКУ РК "Центр мониторинга и аналитической работы".

Соответствующий документ размещен на сайт органов власти республики.

"Создать государственное казенное учреждение Республики Карелия "Центр мониторинга и аналитической работы" Определить основными целями деятельности казенного учреждения организационное, аналитическое, информационное, документационное, материально-техническое обеспечение осуществления в Карелии регионального государственного строительного надзора, регионального государственного жилищного надзора, регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения", - отмечается в тексте документа.

Государственному комитету Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору поручено в срок до 20 февраля 2019 года провести мероприятия, связанные с созданием учреждения.

Штатная численность казенного учреждения – 8 единиц.