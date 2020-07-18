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Парфенчиков рассказал, как безработные в Карелии становятся предпринимателями (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:17, 19 Июля 2020
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Молодая жительница села Карелии получила деньги от службы занятости и открыла свой бизнес, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Александра Кочанова ещё два года назад была безработной. В 2018 году она получила от службы занятости Карелии 100 тысяч рублей на открытие своего бизнеса и занялась выращиванием клубники в селе Крошнозеро Пряжинского района", - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Как сообщил глава Карелии, через год Минсельхоз республики выделил 3 миллиона рублей на развитие дела. И сегодня у молодой мамы и успешного фермера уже 10 гектаров клубничных полей разных сортов.

С 2009 года в Карелии стали предпринимателями более пяти тысяч бывших безработных. Большинство продолжили развивать свой бизнес, открыли новые рабочие места и получили дополнительную помощь, отметил Артур Парфенчиков.

"Мы и дальше будем помогать нашим жителям заниматься любимым делом, поэтому в этом году увеличили размер финансовой поддержки", - заверил Парфенчиков.

Подробную информацию о том, как безработному начать собственный бизнес, можно получить в Агентствах занятости населения: https://vk.cc/ameh72.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Елена
2020-07-19 14:03:44
А наоборот если? Много случаев?
Изя
2020-07-19 13:12:28
Опять чудеса у него какие то происходят ))) :)
Гость
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