Парфенчиков рассказал, как безработные в Карелии становятся предпринимателями (ВИДЕО)

Молодая жительница села Карелии получила деньги от службы занятости и открыла свой бизнес, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Александра Кочанова ещё два года назад была безработной. В 2018 году она получила от службы занятости Карелии 100 тысяч рублей на открытие своего бизнеса и занялась выращиванием клубники в селе Крошнозеро Пряжинского района", - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Как сообщил глава Карелии, через год Минсельхоз республики выделил 3 миллиона рублей на развитие дела. И сегодня у молодой мамы и успешного фермера уже 10 гектаров клубничных полей разных сортов.

С 2009 года в Карелии стали предпринимателями более пяти тысяч бывших безработных. Большинство продолжили развивать свой бизнес, открыли новые рабочие места и получили дополнительную помощь, отметил Артур Парфенчиков.

"Мы и дальше будем помогать нашим жителям заниматься любимым делом, поэтому в этом году увеличили размер финансовой поддержки", - заверил Парфенчиков.

Подробную информацию о том, как безработному начать собственный бизнес, можно получить в Агентствах занятости населения: https://vk.cc/ameh72.