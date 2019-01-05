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Новости. Общество
12:24, 05 Января 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков рассказал, как попасть в программу переселения из ветхого и аварийного жилья в новом году

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В 2019 году в России будет реализовываться новая федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

Как пояснил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, в 2019 году в России будет реализовываться новая федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. По словам Парфенчикова, заявка для участия Карелии в новой программе уже сформирована.

"В программу попадают дома, признанные в установленном порядке аварийными после 1 января 2012 года. Конкретные сроки расселения домов с учётом времени признания их аварийными будут понятны после окончательного утверждения программы в начале 2019 года. Для попадания в программу расселения дом официально в установленном порядке должен быть признан аварийным. Советую получить в органах МСУ копию такого решения.

Сроки расселения дома, безусловно, зависят от времени признания его аварийным. После начала реализации нового этапа программы отдельные случаи с особыми обстоятельствами готовы внимательно изучить в целях возможного ускорения получения нового жилья".

Как рассказал Парфенчиков, за 2018 год по программе по переселению из аварийного жилья удалось реализовать объем работ, который "прежде в такие сроки не выполнялся никогда: финансирование, проектирование, строительство". В 2018 году расселены более 55 тысяч кв. метров. Новое жилье получили порядка 3 тысяч человек. При этом 670 человек из 11 районов изъявили желание переселиться в три новостройки Петрозаводска.

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Комментарии

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кир
2019-01-05 13:41:11
Может хватит фигней страдать? Никаких бесплатных переселений не должно быть в принципе. Кредит в зубы на 20 лет и крутись как хочешь. Нет, барин, мы так не могем. Водку пить и курить хотим.
Гость
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