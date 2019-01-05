Парфенчиков рассказал, как попасть в программу переселения из ветхого и аварийного жилья в новом году

В 2019 году в России будет реализовываться новая федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

Как пояснил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, в 2019 году в России будет реализовываться новая федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. По словам Парфенчикова, заявка для участия Карелии в новой программе уже сформирована.

"В программу попадают дома, признанные в установленном порядке аварийными после 1 января 2012 года. Конкретные сроки расселения домов с учётом времени признания их аварийными будут понятны после окончательного утверждения программы в начале 2019 года. Для попадания в программу расселения дом официально в установленном порядке должен быть признан аварийным. Советую получить в органах МСУ копию такого решения.

Сроки расселения дома, безусловно, зависят от времени признания его аварийным. После начала реализации нового этапа программы отдельные случаи с особыми обстоятельствами готовы внимательно изучить в целях возможного ускорения получения нового жилья".

Как рассказал Парфенчиков, за 2018 год по программе по переселению из аварийного жилья удалось реализовать объем работ, который "прежде в такие сроки не выполнялся никогда: финансирование, проектирование, строительство". В 2018 году расселены более 55 тысяч кв. метров. Новое жилье получили порядка 3 тысяч человек. При этом 670 человек из 11 районов изъявили желание переселиться в три новостройки Петрозаводска.