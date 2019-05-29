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Новости. Общество
15:36, 29 Мая 2019
фото: Столица на Онего

Парфенчиков рассказал, как применять "пряник" к муниципальным властям

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Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал больше помогать муниципальным властям.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства при обсуждении вопросов оздоровления муниципальных финансов и экономики.

"Пряник всегда был эффективнее кнута при всей необходимости последнего. Может даже расширить поддержку, увеличить суммы, чтобы они были более существенными, привлекательными", – отметил Парфенчиков. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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йошкин кот
2019-05-29 16:51:03
ага-ага. пряниками накормят, а водичку спрячут...
Беня
2019-05-29 16:40:02
Как применять пряник? Наотмашь, с размаху :)
Или кто-то знает как по другому? :) :) :)
Ванёк
2019-05-29 16:12:22
Как то сумел прямо в воздухе переобуться и о пряниках заговорить .
zanoza
2019-05-29 15:47:50
Дождались полуживые муниципалитеты пряников :)
Гость
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