Парфенчиков рассказал, как применять "пряник" к муниципальным властям

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Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал больше помогать муниципальным властям.
Об этом он заявил сегодня на заседании правительства при обсуждении вопросов оздоровления муниципальных финансов и экономики.
"Пряник всегда был эффективнее кнута при всей необходимости последнего. Может даже расширить поддержку, увеличить суммы, чтобы они были более существенными, привлекательными", – отметил Парфенчиков.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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