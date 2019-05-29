Парфенчиков рассказал, как применять "пряник" к муниципальным властям

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал больше помогать муниципальным властям.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства при обсуждении вопросов оздоровления муниципальных финансов и экономики.

"Пряник всегда был эффективнее кнута при всей необходимости последнего. Может даже расширить поддержку, увеличить суммы, чтобы они были более существенными, привлекательными", – отметил Парфенчиков.

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