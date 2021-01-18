Парфенчиков рассказал, какие бизнес-проекты получили поддержку в Арктической зоне в Карелии

Первыми резидентами Арктической зоны в Карелии стали 10 компаний и индивидуальных предпринимателей, предложивших проекты в разных сферах бизнеса – от производства целлюлозы до сбора гагачьего пуха.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Паренчиков.



"Арктическая зона открыта и для проектов индивидуальных предпринимателей. Так, Максим Семашков построит в Сегежском районе туристическую базу. Александр Журавлев займется обустройством многофункционального придорожного сервиса в Беломорском районе. А Илья Шкуринский, который реализует проект в Лоухском районе, уверен, что мидии, выращенные у нас, в Белом море, станут еще одним брендом Карелии", - написал губернатор.

Какие еще бизнес-проекты получат поддержку в Арктической зоне, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".