Парфенчиков рассказал, на что пойдут дополнительные доходы Карелии

Выступая с докладом перед депутатами Заксобрания, Парфенчиков определил ключевые проблемы и задачи для социально-экономического развития республики.

Руководитель региона внес ряд инициатив по распределению дополнительных доходов регионального бюджета.

"В I квартале 2019 года мы обеспечили привлечение дополнительных доходов в бюджет в сумме 1,5 миллиарда рублей. У нас есть все возможности и финансовые источники для того, чтобы форсировать темпы социального развития республики и повышения качества жизни населения", - сказал глава региона.

Как же будут распределены дополнительные средства? Артур Парфенчиков предложил ряд законодательных инициатив по распределению дополнительных средств.

Одними из первостепенных задач, которые необходимо решить с помощью дополнительных средств, Парфенчиков назвал строительство детских садов и обеспечение жильем врачей и детей-сирот.

Какие еще ключевые проблемы обозначил глава Карелии в своем докладе, читайте здесь.