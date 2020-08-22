Парфенчиков рассказал, на каких предприятиях Карелии требуются сотрудники

Глава республики сообщил в соцсети о предприятиях в Карелии, которые готовы принять на работу новых сотрудников.

Парфенчиков заявил, что на сегодняшний день в республике есть более 5 тысяч вакансий, 46% из них открыты для представителей рабочих специальностей. Об этом губернатор сообщил в соцсети.

По информации Парфенчикова, инженерному центру пожарной робототехники "ЭФЭР" дополнительно требуются операторы станков с программным управлением, токари-универсалы, фрезеровщики, а также работники инженерных специальностей: конструктор, программист, схемотехник. Работодатель готов предложить зарплату от 30 до 50 тыс. руб.

27 августа ярмарку вакансий планирует провести Литейный завод "Петрозаводскмаш". Предприятие испытывает потребность в 200 специалистах. Это формовщики ручной и машинной формовки, транспортировщики, слесари, плавильщики, станочники широкого профиля, электрики, механики, технологи, электросварщики и другие. Зарплата - до 60 тыс. руб.

Предприятию "Славмо" требуются оператор линии розлива, слесари и электромонтеры, машинист холодильных установок. На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе нужны слесари-ремонтники, слесари по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, токари.

Глава региона сообщает также, что почти 90 работников готов принять филиал "Сегежского ЦБК" по лесным ресурсам, в "ЗАПКАРЕЛЛЕСе" открыты вакансии рабочих и инженерных специальностей. В частности, зарплата машиниста трелевочной машины составляет 80 тысяч рублей.

В Костомукше на предприятии "АЕК" ждут водителей, инженеров, машинистов экскаватора, электромонтеров, рассказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, сколько работников попали под сокращение на предприятиях Карелии.