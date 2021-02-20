Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Доктор Мясников назвал самый полезный продукт 4
20.02.2021 19:10
В России появится реестр недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере 6
20.02.2021 22:00
Медведь укусил туристку за ягодицу в туалете 1
20.02.2021 23:30
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АБРАМОВИЧ В КАРЕЛИИ, ДЕТИ БЕЗ УЖИНА И НОВОЕ ДЕЛО БОДНАРЧУКА
20.02.2021 21:00
Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии – один человек погиб, двое госпитализированы (ФОТО) 4
20.02.2021 17:03
Многодетные матери и отцы могут получить дополнительные голоса на выборах 4
20.02.2021 21:05

Парфенчиков рассказал о модернизации общежитий техникумов и колледжей в Карелии

Новости. Общество
15:33, 21 Февраля 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что программа модернизации общежитий техникумов и колледжей рассчитана на несколько лет.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что длительное время на содержание общежитий карельских техникумов и колледжей не выделялось достаточного финансирования. К программе их модернизации региональные власти приступили в прошлом году, она рассчитана на несколько лет.

"Так, в 2020 году на ремонты в общежитиях направили из республиканского бюджета 75 миллионов рублей. Из них 19 миллионов получил петрозаводский техникум городского хозяйства. Эти средства позволили привести в порядок кровлю здания на Мурманской, 28, отремонтировать системы водоснабжения и канализации, а также заменить внутренние электросети. Кроме того, обновлены комнаты для студентов, коридоры, санузлы. В общежитии на Кутузова, 11 установили автоматическую противопожарную сигнализацию, обустроили эвакуационные наружные лестницы. Кроме того, заменили электропроводку и осветительные приборы во всем здании, в местах общего пользования смонтировали подвесные потолки. Выполнены и другие виды работ, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий проживания в наших образовательных учреждениях", - рассказал Парфенчиков.

Ранее глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-21 15:58:01
Без московских денег вы - ничто.
Off
2021-02-21 15:44:17
А что скажет Шандалович ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
18.02.2021, 06:40
Виды карельской деревни, где открыл фирму миллиардер Абрамович, появились в соцсети (ФОТО)

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 11
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 7
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 16
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»