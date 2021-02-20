Парфенчиков рассказал о модернизации общежитий техникумов и колледжей в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что программа модернизации общежитий техникумов и колледжей рассчитана на несколько лет.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что длительное время на содержание общежитий карельских техникумов и колледжей не выделялось достаточного финансирования. К программе их модернизации региональные власти приступили в прошлом году, она рассчитана на несколько лет.

"Так, в 2020 году на ремонты в общежитиях направили из республиканского бюджета 75 миллионов рублей. Из них 19 миллионов получил петрозаводский техникум городского хозяйства. Эти средства позволили привести в порядок кровлю здания на Мурманской, 28, отремонтировать системы водоснабжения и канализации, а также заменить внутренние электросети. Кроме того, обновлены комнаты для студентов, коридоры, санузлы. В общежитии на Кутузова, 11 установили автоматическую противопожарную сигнализацию, обустроили эвакуационные наружные лестницы. Кроме того, заменили электропроводку и осветительные приборы во всем здании, в местах общего пользования смонтировали подвесные потолки. Выполнены и другие виды работ, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий проживания в наших образовательных учреждениях", - рассказал Парфенчиков.

Ранее глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса.