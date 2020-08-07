Парфенчиков рассказал о покупке квартиры для семьи с тройняшками из Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, как семья, у которой родилась тройня, приобрела квартиру за государственный счет.

Семья Архиповых из Карелии получила 3,3 млн рублей на покупку жилья и приобрела 3-комнатную квартиру. Об этом рассказал на своей странице в соцсети Парфенчиков.

"В прошлом году у Ольги и Яна Архиповых из Петрозаводска родились сразу три сына... Счастливое событие для молодых родителей! Решить же жилищный вопрос, который в такой ситуации становится одним из самых сложных, семье удалось благодаря финансовой поддержке из бюджета республики", - сообщил глава региона.

Артур Парфенчиков сообщил, что помощь нуждающимся в жилье семьям, в которых родились тройни, решено оказывать с минувшего года.

"Семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, где одновременно родились трое и более детей, помогаем финансово с прошлого года. Единовременную денежную выплату на покупку или строительство жилья в 2020 году получили уже четыре семьи: две из Петрозаводска, а также из Пудожского района и Костомукши. В ближайшее время средства будут выделены еще одной семье с тройняшками", - сообщается на странице Парфенчикова.

В июле сообщалось, что в 40 семьях Карелии родился пятый ребенок.