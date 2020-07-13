В 40 семьях Карелии родился пятый ребенок

Число многодетных семей в Карелии уверенно растет, сообщили Минздраве республики.

По данным Республиканского медицинского информационно-аналитического центра, в январе-июне 2020 года в Карелии появилось на свет 2557 новорожденных. В первом полугодии прошлого года – 2749.

Первенцы родились в 925 семьях, второй ребенок появился на свет – в 1005 семьях, третий ребенок - в 450 семьях.

В 113 семьях радовались рождению четвертого малыша, в 40 семьях – пятого.

Шестой и последующие дети родились в 22 семьях Республики Карелия.