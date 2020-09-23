Парфенчиков рассказал о туристах, замечающих, что жители Карелии с ответственностью носят маски

Жители Карелии более ответственно, чем население других регионов, соблюдают меры профилактики коронавируса, что замечают и туристы.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства республики глава региона Артур Парфенчиков.

"Люди, кто приезжает в Карелию, отмечают, что жители республики более ответственно относятся и к соблюдению масочного режима, в том числе, чем жители многих других регионов. Это действительно факт", - сказал Парфенчиков.

По его мнению, такое отношение населения к мерам профилактики – одна из причин низкого уровня заболеваемости в Карелии.

Почему он не считает эти меры чрезмерными, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".