Парфенчиков рассказал о желающих бесплатно получить "арктические гектары" в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что карельские власти получили более сотни обращений от желающих обзавестись бесплатной землей на севере Карелии.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что желающие обзавестись "арктическими гектарами" в Карелии уже подготовили первые обращения.

"От граждан уже поступило 134 предложения. Сейчас площадь имеющихся участков составляет 13 тысяч гектаров. Самыми активными оказались жители Костомукши и Кемского района: их заявления составили половину от общего числа (по 25 процентов от района). Следом идет Лоухский район – 14 процентов, далее Калевальский – 13 процентов и Сегежский с Беломорским (11 и 10 процентов соответственно)", - заявил губернатор.

По информации Парфенчикова, обратившиеся намерены строить на северных территориях дома, развивать туризм и сельское хозяйство.

"Чаще всего люди заинтересованы в получении участка для строительства дома. Таких предложений больше половины. Развивать на выделенной земле туризм желают 28 процентов, а заняться на ней сельским хозяйством – 11 процентов", - пояснил он.

Глава республики заявил, что в течение первых шести месяцев с момента старта программы получить землю смогут только жители Карелии. В дальнейшем к программе подключатся жители других регионов. По информации Парфенчикова, от них уже есть 10 предложений. Участвовать в программе смогут также иностранные граждане по программе переселения бывших соотечественников.

Федеральная программа "Арктический гектар" позволяет физическим лицам и индивидуальным предпринимателям получить до 1 гектара земли в бесплатное пользование на пять лет. Затем можно стать собственником участка или оформить его в аренду. Программа стартует летом. В Карелии ее участники смогут бесплатно получить землю на территории шести районов, входящих в арктическую зону. Это Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский и Калевальский районы, а также Костомукшский городской округ.