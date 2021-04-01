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Парфенчиков рассказал о желающих бесплатно получить "арктические гектары" в Карелии

Новости. Общество
10:15, 02 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что карельские власти получили более сотни обращений от желающих обзавестись бесплатной землей на севере Карелии.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что желающие обзавестись "арктическими гектарами" в Карелии уже подготовили первые обращения.

"От граждан уже поступило 134 предложения. Сейчас площадь имеющихся участков составляет 13 тысяч гектаров. Самыми активными оказались жители Костомукши и Кемского района: их заявления составили половину от общего числа (по 25 процентов от района). Следом идет Лоухский район – 14 процентов, далее Калевальский – 13 процентов и Сегежский с Беломорским (11 и 10 процентов соответственно)", - заявил губернатор.

По информации Парфенчикова, обратившиеся намерены строить на северных территориях дома, развивать туризм и сельское хозяйство.

"Чаще всего люди заинтересованы в получении участка для строительства дома. Таких предложений больше половины. Развивать на выделенной земле туризм желают 28 процентов, а заняться на ней сельским хозяйством – 11 процентов", - пояснил он.

Глава республики заявил, что в течение первых шести месяцев с момента старта программы получить землю смогут только жители Карелии. В дальнейшем к программе подключатся жители других регионов. По информации Парфенчикова, от них уже есть 10 предложений. Участвовать в программе смогут также иностранные граждане по программе переселения бывших соотечественников.

Федеральная программа "Арктический гектар" позволяет физическим лицам и индивидуальным предпринимателям получить до 1 гектара земли в бесплатное пользование на пять лет. Затем можно стать собственником участка или оформить его в аренду. Программа стартует летом. В Карелии ее участники смогут бесплатно получить землю на территории шести районов, входящих в арктическую зону. Это Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский и Калевальский районы, а также Костомукшский городской округ.

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Комментарии

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Ио
2021-04-02 12:09:06
Да понятно же зачем нужны эти участки. В первую очередь- потому что бесплатно. А после получения в собственность, хорошенько запродать богатеньким питерце-мосвичам.
кир
2021-04-02 12:02:57
Рецидивистов туда отправить на ПМЖ. Вторая ходка - последняя.
Максим Лобанов
2021-04-02 11:39:27
Дайте людям возможность получить хотя бы 6-10 соток в пригородах !!!!! С вашими фейковыми средними доходами даже на первый взнос не накопить а потом 15 лет кабалы
театральный критик
2021-04-02 10:52:56
Всю либерду туда на работу отправить. И столб дружбы им вкопать посреди болота. Пусть пляшут вечерами
Беня
2021-04-02 10:51:56
Заниматься земледелием на арктическом гектаре - нонсенс. А туризм - то фиг его знает. В той же Канаде (мы же любим озираться на Запад) к северу от Альберты, Британской Колумбии и Саскачевана цивилизация стремительно заканчивается. А это как раз наши широты :)
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