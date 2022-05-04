Парфенчиков рассказал про успехи производителей гигантских мешков из Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о намерении оказать поддержку компании «Онегопак», производящей биг бэги.

Компания «Онегопак», производящая карельские биг бэги наращивает производство. Власти региона намерены оказать организации поддержку. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

«„Онегопак“ — молодая карельская компания. Изменения на рынке промышленной тары вследствие западных санкций позволили ей нарастить производство. Директор предприятия Ринат Сайфутдинов поделился планами: будут создавать новые рабочие места, закупать дополнительное оборудование. Часть связанных с этим затрат мы готовы возместить по линии Минэка. Это одна из наших мер поддержки в новых экономических условиях», — заявил Парфенчиков.

Глава республики утверждает, что карельские биг бэги востребованы в разных сферах, особенно у камнеобработчиков.

«Поможем „Онегопак“ расширить географию поставок продукции. Представим ее на Международном форуме камнеобработки, который проведем на следующей неделе», — заявил Артур Парфенчиков.

Биг бэг — специализированный мягкий контейнер из полипропиленовой ткани. Их применяют для упаковки и перемещения сыпучих материалов и продуктов, сообщают в компании «Онегопак».