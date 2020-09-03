Парфенчиков рассказал в Москве про успехи бизнеса в Карелии

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фото: правительство Карелии
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Глава республики сообщил, что доля малого бизнеса в структуре инвестиций выросла до 33 процентов.

"Инвестиционный вклад малого бизнеса в экономику республики Карелия повысился до 33 процентов. На основе девятикратного роста объемов финансовой поддержки количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось более чем в 2 раза. По итогам 2019 года Карелия вошла в пятерку лучших регионов страны по количеству безработных граждан, ставших предпринимателями при содействии органов служб занятости. Эту поддержку получили 378 человек. В республике за последние три года почти на 36 процентов увеличилось количество высокопроизводительных рабочих мест", - заявил губернатор.

Подробнее -на сайте "Вести Карелии".

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