Парфенчиков рассказал, зачем перепись населения нужна Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что собранные во время Всероссийской переписи населения данные помогут развитию России.

Артур Парфенчиков призвал жителей региона принять участие во Всероссийской переписи населения. По его оценке, данные переписи помогут государственным управленцам выбрать пути развития страны. Об этом глава республики сообщил в соцсети.

«Это важно для каждого из нас. Собранные данные лягут в основу социально-экономического развития страны на ближайшие годы. От этой информации будет зависеть планирование бюджетов, социальных программ, направленных на поддержку семей, строительство жилья, детских садов, школ и поликлиник, формирование транспортной инфраструктуры», — заявил он.

Всероссийская перепись населения стартует с 15 октября.

Ранее сообщалось, что в Карелии заработала горячая линия переписи населения.