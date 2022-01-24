Парфенчиков расскажет о готовности Карелии к омикрону

Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет сегодня прямую линию, темой которой станет готовность республики к омикрону.

Как сообщили в правительстве региона, прямая линия руководителя республики Артура Парфенчикова будет транслироваться из ПетГУ. Там за круглым столом врачи, ученые и вирусологи поделятся своим мнением о новом штамме коронавируса – омикроне.

Кроме того, планируется подключение сотрудников исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Специалисты расскажут о том, насколько быстро распространяется омикрон и как организовано противодействие этой инфекции.

Трансляция начнется, сегодня, 25 января, в 18.00. Она будет доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида.