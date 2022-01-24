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Парфенчиков расскажет о готовности Карелии к омикрону

Новости. Общество
09:10, 25 Января 2022

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Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет сегодня прямую линию, темой которой станет готовность республики к омикрону.

Как сообщили в правительстве региона, прямая линия руководителя республики Артура Парфенчикова будет транслироваться из ПетГУ. Там за круглым столом врачи, ученые и вирусологи поделятся своим мнением о новом штамме коронавируса – омикроне.

Кроме того, планируется подключение сотрудников исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Специалисты расскажут о том, насколько быстро распространяется омикрон и как организовано противодействие этой инфекции.

Трансляция начнется, сегодня, 25 января, в 18.00. Она будет доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида.

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Комментарии

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Teатральный критик
2022-01-25 11:20:12
Надо громче ныть
норкимо
2022-01-25 11:13:48
какая готовность? Мед помощь перекрыли народу!! А себе не перекрыли? Если что в Лондоне или Иерусалиме примут? Бежать бы вам без оглядки, да некуда. С планеты не убежите
David.
2022-01-25 11:07:08
Весь мир- не готов, а красная кОрелия -готова!
User
2022-01-25 10:47:22
Папа нам расскажет,
если мы попросим,
Про ядро Урана 238. (с)
Беня
2022-01-25 10:10:32
Главное шо в прямом эфире :)
Как там в рекламе было? Запостил - было, не запостил - не было? :)
Гость
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