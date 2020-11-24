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Парфенчиков разрешил молодым пенсионерам приходить в магазины в часы для лиц старше 65 лет

Новости. Общество
17:20, 25 Ноября 2020
фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия
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Глава Карелии Артур Парфенчиков внес очередные изменения в распоряжение о противоэпидемических мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

Как сообщил Артур Парфенчиков, корректировка произошла в результате его общения с жителями республики и анализа сообщений в социальных сетях.

Новые изменения касаются жителей старше 65 лет, и тех, кто оказывает им помощь:

Работникам организаций социального обслуживания при предъявлении служебного удостоверения разрешается посещать магазины в часы, отведенные для представителей старшего поколения.

Напомним, сейчас все жители республики старше 65 должны максимально соблюдать режим самоизоляции. При этом в Петрозаводске, Костомукше и районных центрах республики для них установлено время посещения магазинов и объектов сферы услуг: в будни с 10.00 до 13.00.

Если в эти часы магазины предоставляют скидки пенсионерам и инвалидам, граждане этих категорий моложе 65 лет также могут прийти за покупками. Главное предъявить на входе соответствующее удостоверение или справку о назначении пенсии.

Почтовые отделения и финансовые организации могут самостоятельно определить время посещения для лиц старше 65. При этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и исключить контакт пожилых людей с посетителями другого возраста.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-25 17:48:07
Молодые пенсионеры :)
елпидифор
2020-11-25 17:35:11
Артур, ну ты же юрист, и должен понимать суть издаваемых и тут же меняющихся тобой распоряжений. Это уже даже не смешно.
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