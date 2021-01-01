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Парфенчиков разрешил присутствие зрителей на спортивных и физкультурных мероприятиях

Новости. Общество
11:57, 02 Января 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Карелии уточнил требования по проведению спортивных и физкультурных мероприятий.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года №127-р.

Согласно распоряжению теперь на спортивных и физкультурных мероприятиях разрешено присутствие зрителей. При этом они должны размещаться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 – 2 м, а количество зрителей не должно превышать 25 процентов от общей численности мест в зале. Участники и зрители также должны использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Это требование не касается спортсменов во время соревнований и тренировок.

Напомним, что в республике разрешено проведение Всероссийских соревнований при условии, что участники имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученном не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия, и проведение которых согласовано с Министерством спорта. Региональные и межмуниципальные спортивные и физкультурные мероприятия проводятся на открытом воздухе.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-02 12:11:17
Какой то пир во время чумы...
Leopol'd
2021-01-02 12:10:54
Что губернатор на араздникк принимает, что его на очередное законотворчество торкнуло утром?!
Гость
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