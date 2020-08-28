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Парфенчиков разрешил увеличить численность спортсменов, занимающихся подготовкой к соревнованиям

Новости. Общество
11:46, 29 Августа 2020
фото: © правительство Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков внес очередные изменения в распоряжение об ограничительных мерах в связи с эпидемией коронавируса в республике.

"Мы приняли решение увеличить с 10 до 30 человек число занимающихся по программам спортивной подготовки в республике и с 20 до 50 человек – количество участников выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Конечно, при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.

Соответствующее распоряжение подписал накануне", - сообщил Парфенчиков на своих страницах в соцсетях.

Напомним, ранее Парфенчиков подписал распоряжение об организации учебного процесса в школах Карелии с 1 сентября.  

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Комментарии

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Zim
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И что теперь? Ждать новых очагов ковида? Почему когда ни кто не болел, надо было всем сидеть по домам?
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