Парфенчиков разрешил увеличить численность спортсменов, занимающихся подготовкой к соревнованиям

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес очередные изменения в распоряжение об ограничительных мерах в связи с эпидемией коронавируса в республике.

"Мы приняли решение увеличить с 10 до 30 человек число занимающихся по программам спортивной подготовки в республике и с 20 до 50 человек – количество участников выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Конечно, при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.

Соответствующее распоряжение подписал накануне", - сообщил Парфенчиков на своих страницах в соцсетях.

Напомним, ранее Парфенчиков подписал распоряжение об организации учебного процесса в школах Карелии с 1 сентября.