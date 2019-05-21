Парфенчиков решил привлечь Фукса в качестве независимого эксперта

Известный карельский журналист вошел в список тех, кто будет оценивать соискателей республиканской премии "Сампо" в 2019 году.

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил перечень экспертов, привлекаемых в 2019 году для проведения независимой оценки документов по кандидатурам соискателей республиканской премии "Сампо", которая ежегодно присуждается деятелям литературы и искусства за достижения в области профессионального мастерства. В список вошли 11 ученых, архитекторов, художников, музыкантов, театроведов и музейных работников. В их числе оказался известный карельский журналист Александр Фукс.

Напомним, премия "Сампо" присуждается указом главы Карелии за наиболее значимые художественные произведения в сфере литературы, изобразительного, театрального и музыкального искусства и за особый вклад в развитие культуры и искусства республики. Вручение премий происходит один раз в два года по решению губернаторского Совета по культуре.