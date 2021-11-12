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Парфенчиков решил судьбу визитной карточки Петрозаводска — двух старинных зданий на пр. Ленина

Новости. Общество
15:39, 12 Ноября 2021
фото: правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился реконструировать два деревянных исторических здания на проспекте Ленина и передать их учреждениям культуры.

Об этом он сообщил на совещании с Управлением по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.

Речь шла о судьбе памятника культурного наследия — ансамбля деревянных исторических зданий по адресу пр. Ленина, 24 и 24а. Они были возведены более 100 лет назад в качестве административных зданий Управления Мурманской железной дороги. В разное время там размещались школа, архитектурно-строительный техникум, учебные помещения и общежитие пединститута, интернат, городской совет, Республиканский центр детского и юношеского туризма, министерство образования Карелии, а в последние годы — офисные помещения частных организаций, магазины, кафе.

«Нужно найти решение по сохранности двух исторических зданий, которые стали визитной карточкой города. Понятно, что исторический облик должен быть сохранен. Но при этом должно быть их грамотное и правильное применение. Мы должны провести здесь реставрацию в едином стиле», — сказал глава республики.

Дом № 24 уже проходит завершающую стадию передачи в федеральную собственность, после чего поступит в распоряжение музея-заповедника «Кижи». Специалисты музея провели предварительное обследование здания и отметили, что оно находится в неплохом состоянии. Там разместится визит-центр музея.

В доме № 24а разместится новое государственное учреждение по изучению и управлению петроглифами Карелии, который планирует создать Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия. В перспективе Центр петроглифов будет передан в федеральное ведение.

По мнению Парфенчикова, исторические здания после реставрации станут украшением Петрозаводска.

 

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Комментарии

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карел
2021-11-12 17:32:31
Угробит и продаст и это .
Штази
2021-11-12 16:28:49
Блаженной памяти деревянный исторический объект "Дом крестьянина" на ул.Гоголя тоже находился в ведении Министерства культуры РК. Пока не сгорел. Целых два раза.
лишьбыпротив
2021-11-12 16:39:06
Штази, там пивнушка с торца была. Оттуда и проблемы.
Штази
2021-11-12 17:23:08
лишьбыпротив, а пивнушку-то кто туда запустил на аренду? Нахозяйствовали, не поделили и сожгли из принципа "не доставайся же ты кому". Первый раз недогорело, плеснули ещё. Виновных не нашли. Да и не особо искали...
Leopol'd
2021-11-12 17:10:19
лишьбыпротив, проблемы от пивнушек у тебя, видимо.
Пожары тогда возникли не в помещениях бара. Писали...
лишьбыпротив
2021-11-12 17:33:30
Leopol'd,/сашка, тебе видней. Ты же в те генсеков ненавидел :)
Эно
2021-11-12 16:05:48
сначала пассаж снеси, потом уже за реконструкцию берись.
лишьбыпротив
2021-11-12 15:54:55
Лишь бы отец наш костя туда с лопатой наперевес не ринулся. Терзают смутные сомненья.
кир
2021-11-12 15:47:02
Когда-то от Ленина зависели, теперь от Парфенчикова. А люди по сути своей остались прежними. :)
карел
2021-11-12 17:32:09
кир, встряхнись и будь свободен от идиотов , жизнь без них прекрасна :)
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